Lanson-BCC: résultats 2024 en baisse, contexte 'difficile' information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Lanson-BCC a présenté hier soir des résultats annuels 2024 en baisse, sur fond de repli des volumes expédiés et de forte hausse de ses coûts.



Le producteur de champagne, propriétaire des marques Lanson, Boizel ou Besserat de Bellefon, a fait état d'un résultat opérationnel courant (ROC) de 46 millions d'euros, contre 58,8 millions en 2023, soit une diminution de 21,7%.



Le bénéfice net a diminué de 35% à 23,8 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires consolidé s'est replié de 6% à 255,4 millions d'euros.



Le groupe basé à Reims explique le retrait de ses résultats par la dégradation de ses volumes et la hausse des prix du raisin, mais aussi par la flambée du coût du financement de ses stocks qui devrait atteindre un point haut en 2025 avant d'amorcer une décrue en 2026.



Lanson, qui décrit un contexte économique difficile, n'a pas dévoilé de prévisions pour le nouvel exercice, invoquant sa politique de prudence et la forte saisonnalité de ses ventes.



Le titre avançait de 1,6% suite à cette publication, mais accuse encore un repli de 16% sur les 12 mois écoulés.





Valeurs associées LANSON-BCC 37,40 EUR Euronext Paris +1,63%