Lanson-BCC rachète la marque de champagne Heidsieck pour 50 millions d'euros

(AOF) - Le conseil d’administration de Vranken-Pommery Monopole a décidé, à l’unanimité, de retenir l’offre de rachat de la société Heidsieck & C° Monopole, de Lanson-BCC. Le prix s’élève à 50 millions d’euros. La reprise de l’activité Heidsieck & C° Monopole par Lanson-BCC interviendra à compter du 1er janvier 2026. La transaction portera également, pour un montant complémentaire, sur l'œnothèque de la marque couvrant les grands millésimes historiques de la Maison Heidsieck & C° Monopole.

Elle comprend en outre la cession de stocks de produits déjà conditionnés sous la marque lors de la réalisation définitive de l'opération.

" L'acquisition vise à doter Maison Burtin d'une identité propre de nature à contribuer à sa pérennité. Maison Burtin est historiquement un producteur de champagnes " sur mesure " pour les grands comptes européens, elle détient l'ensemble des équipes et actifs nécessaires au développement des Champagnes Heidsieck & C° Monopole " explique le groupe Lanson-BCC

