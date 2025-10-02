Lanson-BCC rachète Heidsieck & C° Monopole
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 13:45
'Fondée en 1785 par Florens-Louis Heidsieck, la Maison Heidsieck & C° Monopole est l'une des plus anciennes Maisons de Champagne, propriété de Vranken-Pommery Monopole depuis 1996', rappellent les deux groupes de vins.
Pour Vranken-Pommery, cette opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage de son activité autour de la marque internationale Champagne Pommery & Greno. Le changement de dénomination du groupe en Maison Pommery & Associés est prévu au 1er janvier prochain.
Pour Lanson-BCC, l'acquisition vise à doter Maison Burtin, historiquement producteur de champagnes 'sur mesure' pour les grands comptes européens, d'une identité propre de nature à contribuer à sa pérennité.
Valeurs associées
|34,500 EUR
|Euronext Paris
|-1,15%
A lire aussi
-
CAC 40 qui repasse la barre des 8000 points, bourses européennes qui s'envolent, Dow Jones qui vient de battre un nouveau record : les marchés boursiers semblent ignorer les nuages qui s’amoncellent. Cette euphorie est-elle solide ? L'analyse de Jean-François Robin, ... Lire la suite
-
Malgré les turbulences politiques et les disparités géographiques, le secteur mondial de la Santé affiche aujourd'hui le meilleur profil de performance parmi les grands secteurs boursiers. Avec un rating EQUITY GPS agrégé de 6,3/10, il surpasse les autres segments ... Lire la suite
-
Le Rassemblement national et le Parti socialiste seront reçus vendredi matin par le Premier ministre Sébastien Lecornu dont ils attendent des ouvertures sur le projet de budget pour 2026, le menaçant d'une éventuelle censure. Resté volontairement discret depuis ... Lire la suite
-
Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 2 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la crédibilité du plan budgétaire français, les tensions politiques autour du vote ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer