Lanson-BCC, hausse des revenus, mais baisse de la rentabilité

Le spécialiste du Champagne a enregistré un chiffre d'affaires de 99,13 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 7,7% par rapport au premier semestre 2025. Cette dynamique s'explique par l'intégration au 1?? janvier 2026 de Champagne Heidsieck & C° Monopole, ayant apporté un effet de périmètre de 7,1 millions d'euros. A périmètre constant, l'activité commerciale est restée stable.

Les résultats opérationnels et nets accusent un repli, pénalisés par un contexte concurrentiel incertain qui engendre une baisse du mix prix/produits. La hausse cumulée du prix du raisin sur les vendanges 2022 à 2024 n'a pas pu être répercutée sur les consommateurs. Ainsi, l'Ebitda a reculé de 13,4%, à 13,45 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant est passé de 10,88 à 8,70 millions d'euros.

De son côté, le bénéfice net s'est affaissé à 0,37 million d'euros, contre 1,87 million d'euros un an plus tôt.

Compte tenu de la saisonnalité de l'activité (le premier semestre représentant 35 à 38% des ventes de l'année pour la moitié des charges fixes), le groupe rappelle que ces chiffres ne sont pas extrapolables à l'ensemble de l'exercice. Lanson-BCC ne communique pas de prévisions annuelles, mais table sur une reprise des volumes au second semestre pour améliorer le ratio stocks/ventes et contenir son niveau d'endettement.