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LandSpace réussit l'atterrissage d'un propulseur de fusée : une première pour les lanceurs privés chinois
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 01:58
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up chinoise LandSpace a récupéré mercredi le premier étage de sa fusée Zhuque-3, devenant ainsi la première entreprise privée chinoise à faire atterrir un propulseur de classe orbitale et réduisant ainsi l'écart entre la Chine et les États-Unis en matière de technologie des fusées réutilisables.

LandSpace rejoint désormais SpaceX et Blue Origin, la société de Jeff Bezos, au rang des trois seuls développeurs privés de fusées au monde à avoir réussi à faire atterrir un gros propulseur de fusée ayant volé dans l'espace dans le but de le réutiliser.

Il s'agissait de la deuxième tentative de LandSpace pour faire atterrir le premier étage, équipé de ses moteurs, de la Zhuque-3, un engin en acier inoxydable présenté comme la réponse chinoise à la Falcon 9 de SpaceX.

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