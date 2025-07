Lands' End attire les offres d'Authentic Brands et de WHP Global, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lands' End explore des alternatives stratégiques, y compris la vente

Les tarifs douaniers de Trump ont un impact sur Lands' End et compliquent l'environnement des fusions et acquisitions

Les actions de Lands' End ont baissé de 12 % depuis le début de l'année, la valeur du marché avoisinant les 385 millions de dollars

par Abigail Summerville

Le distributeur de vêtements américain Lands' End LE.O , qui a manifesté son intérêt pour une vente en mars, a attiré des offres du propriétaire de Reebok, Authentic Brands Group, et du propriétaire de Toys "R "Us, WHP Global, selon deux personnes familières de l'affaire. Connue davantage pour ses vêtements durables et fonctionnels que pour sa mode haut de gamme, l'entreprise était en difficulté avant que la guerre commerciale du président américain Donald Trump n'exacerbe les problèmes des détaillants comme Lands' End qui fabriquent une grande partie de leurs produits en Asie. L'entreprise a annoncé en mars qu'elle explorait différentes alternatives stratégiques, y compris une vente potentielle, afin de maximiser la valeur pour les actionnaires.

Lands' End, WHP et Authentic ont refusé de faire des commentaires. Les tarifs douaniers de Trump et les tensions géopolitiques ont perturbé les marchés et entravé les fusions et acquisitions depuis le début de l'année, mais les négociateurs sont optimistes quant à la signature d'autres transactions au cours du second semestre. Certaines entreprises du secteur de l'habillement et de la chaussure ont déjà conclu des accords , malgré l'environnement délicat des fusions et acquisitions, avec la société d'investissement 3G Capital qui a accepté de privatiser Skechers , Dick's Sporting Goods qui a annoncé l'acquisition de Foot Locker et Authentic qui a accepté de racheter Dockers à Levi Strauss & Co au début de l'année. L'année dernière, Lands' End a licencié 10 % de son personnel afin d'être plus agile, en cherchant à améliorer ses stocks, à vendre davantage de produits au prix fort et à réduire ses activités promotionnelles. Fondée en 1963 en tant que société de vente par correspondance de fournitures pour yachts, Lands' End est devenue une grande marque américaine de mode de vie et de vêtements. La chaîne de grands magasins Sears a détenu Lands' End de 2002 à 2014, date à laquelle elle en a fait une société cotée en bourse. Lands' End, qui vend la plupart de ses produits en ligne, a dû faire face à un ralentissement de la demande pour ses vêtements classiques de style de vie, qui comprennent des maillots de bain, des vêtements d'extérieur, des accessoires et des chaussures.

Les sociétés de gestion de marques telles qu'Authentic et WHP achètent généralement la propriété intellectuelle d'une marque et la concèdent ensuite sous licence à des partenaires opérationnels chargés de la fabrication, de la conception et de la vente. Les actions de Lands' End ont baissé d'environ 12 % depuis le début de l'année et se négociaient à environ 12 dollars dans les échanges intrajournaliers de mercredi, ce qui lui confère une valeur de marché d'environ 385 millions de dollars.