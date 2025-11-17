LandBridge chute à la suite d'une offre secondaire de 177,5 millions de dollars réalisée par un investisseur en capital-investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails des prix)

17 novembre -

** Les actions de LandBridge LB.N , ont baissé de 6,1 % en pré-marché à 70 $ après une offre secondaire de 177,5 millions de dollars

** LB, basée à Houston, annonce () la vente de 2

,5 millions d'actions par Landbridge Holdings LLC, contrôlée par la société de capital-investissement Five Point Energy, au prix de 71 $.

** Le prix de l'offre représente une décote de 4,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Avec la vente, les avoirs de Five Point passent à ~48,6 millions d'actions de classe B sur les ~77,1 millions d'actions totales en circulation de LB, selon le prospectus de l'offre

** Goldman Sachs est l'unique teneur de livre de l'offre

** Jusqu'à vendredi, les actions de LB ont augmenté de 40% au cours du mois dernier, ce qui les place en hausse de 15% depuis le début de l'année

** 5 analystes sur 9 recommandent l'achat de l'action, 4 de la conserver; le prix médian est de 74 $, selon LSEG

** LB est entrée en bourse en juin 2024 lors de son introduction en bourse () au prix de 17 $