LandBridge bénéficie d'un accord avec NRG Energy pour alimenter un centre de données potentiel au Texas

23 septembre - ** Les actions de LandBridge LB.N , propriétaire foncier dans le bassin Permien riche en pétrole aux États-Unis, augmentent de 6,2 % à 55,40 $ avant la mise sur le marché

** La société conclut un accord avec NRG Energy NRG.N pour alimenter un éventuel centre de données dans le comté de Reeves, au Texas, dans le bassin du Delaware

** LB indique que NRG pourrait construire une centrale électrique au gaz de 1 100 mégawatts sur le site si elle obtient un contrat d'achat d'électricité pour le centre de données

** La société ajoute que les demandes initiales de permis d'air et d'interconnexion électrique ont été soumises, ce qui permettrait une mise en service dès la fin de l'année 2029, si le projet va de l'avant

** À la dernière clôture, les actions de LB ont baissé de 19,2 % depuis le début de l'année