 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 913,21
+1,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LandBridge bénéficie d'un accord avec NRG Energy pour alimenter un centre de données potentiel au Texas
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions de LandBridge LB.N , propriétaire foncier dans le bassin Permien riche en pétrole aux États-Unis, augmentent de 6,2 % à 55,40 $ avant la mise sur le marché

** La société conclut un accord avec NRG Energy NRG.N pour alimenter un éventuel centre de données dans le comté de Reeves, au Texas, dans le bassin du Delaware

** LB indique que NRG pourrait construire une centrale électrique au gaz de 1 100 mégawatts sur le site si elle obtient un contrat d'achat d'électricité pour le centre de données

** La société ajoute que les demandes initiales de permis d'air et d'interconnexion électrique ont été soumises, ce qui permettrait une mise en service dès la fin de l'année 2029, si le projet va de l'avant

** À la dernière clôture, les actions de LB ont baissé de 19,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
2,81 USD NYMEX -0,07%
LANDBRIDGE RG-A
55,420 USD NYSE +6,16%
NRG ENERGY
167,316 USD NYSE -2,14%
Pétrole Brent
67,57 USD Ice Europ +1,52%
Pétrole WTI
63,38 USD Ice Europ +1,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank