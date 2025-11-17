Lancement réussi pour le satellite Sentinel-6B d'Airbus
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 12:00
Sentinel-6B viendra s'ajouter au premier satellite, Sentinel-6 Michael Freilich, dans le cadre de cette mission visant à collecter des données essentielles sur l'altitude de la surface de la mer jusqu'en 2030 au moins.
Il effectuera des mesures de topographie de surface océanique de haute précision. En envoyant des impulsions radar à la surface de l'océan et en enregistrant le temps qu'elles mettent à revenir, il permet des mesures avec une précision de quelques centimètres.
