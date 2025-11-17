 Aller au contenu principal
Lancement réussi pour le satellite Sentinel-6B d'Airbus
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 12:00

Airbus fait part du lancement réussi du satellite Sentinel-6B depuis la base spatiale de Vandenberg, en Californie, soit le deuxième satellite de la mission Copernicus dont le groupe a assuré la construction en tant que maitre d'oeuvre.

Sentinel-6B viendra s'ajouter au premier satellite, Sentinel-6 Michael Freilich, dans le cadre de cette mission visant à collecter des données essentielles sur l'altitude de la surface de la mer jusqu'en 2030 au moins.

Il effectuera des mesures de topographie de surface océanique de haute précision. En envoyant des impulsions radar à la surface de l'océan et en enregistrant le temps qu'elles mettent à revenir, il permet des mesures avec une précision de quelques centimètres.

Valeurs associées

AIRBUS
209,1500 EUR Euronext Paris +1,28%
