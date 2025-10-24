 Aller au contenu principal
Lancement réussi du satellite de communications SpainSat NG-II d'Airbus
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 10:07

Airbus annonce le lancement réussi du satellite de communications sécurisées SpainSat NG-II depuis le centre spatial Kennedy, aux États-Unis.

SpainSat NG-II est le deuxième satellite de communications sécurisées de nouvelle génération construit par Airbus pour l'Espagne.

Ce lancement représente le projet spatial le plus ambitieux de l'histoire espagnole et le système de communications gouvernementales le plus avancé d'Europe.

Ce deuxième satellite, exploité par Hisdesat pour les forces armées espagnoles, assurera les communications sécurisées les plus avancées d'Europe, avec son satellite jumeau lancé en janvier et déjà en orbite.

' Avec SpainSat NG, l'Espagne sera à l'avant-garde en Europe et parmi les rares pays au monde à avoir accès aux réseaux de communication les plus sécurisés, offrant ainsi à notre pays et à ses alliés souveraineté et autonomie stratégique ', a déclaré Raquel González Sola, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus en Espagne.

Valeurs associées

AIRBUS
206,9000 EUR Euronext Paris -0,17%
