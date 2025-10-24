Lancement réussi du satellite de communications SpainSat NG-II d'Airbus
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 10:07
SpainSat NG-II est le deuxième satellite de communications sécurisées de nouvelle génération construit par Airbus pour l'Espagne.
Ce lancement représente le projet spatial le plus ambitieux de l'histoire espagnole et le système de communications gouvernementales le plus avancé d'Europe.
Ce deuxième satellite, exploité par Hisdesat pour les forces armées espagnoles, assurera les communications sécurisées les plus avancées d'Europe, avec son satellite jumeau lancé en janvier et déjà en orbite.
' Avec SpainSat NG, l'Espagne sera à l'avant-garde en Europe et parmi les rares pays au monde à avoir accès aux réseaux de communication les plus sécurisés, offrant ainsi à notre pays et à ses alliés souveraineté et autonomie stratégique ', a déclaré Raquel González Sola, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus en Espagne.
Valeurs associées
|206,9000 EUR
|Euronext Paris
|-0,17%
A lire aussi
-
La société d'investissement Wendel a annoncé vendredi, en marge de la publication de ses résultats du troisième trimestre, des négociations exclusives pour l'acquisition d'une part majoritaire dans la société de gestion Committed Advisors, active sur le marché ... Lire la suite
-
L'activité du secteur privé en France s'est fortement contractée en octobre, pour le 14e mois d'affilée, selon le baromètre PMI Flash HCOB publié vendredi par l'agence de notation S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice composite s’est replié ... Lire la suite
-
Le cabinet du ministre délégué chargé de l'Industrie Sébastien Martin a annoncé vendredi la tenue prochaine d'un comité de suivi de la reprise de la Fonderie de Bretagne (FDB) par Europlasma, pour s'assurer que les engagements du nouvel actionnaire "soient tenus". ... Lire la suite
-
"Je ne suis pas une anti-atome!" : accusée d'être hostile au nucléaire, la nouvelle ministre de la Transition écologique répond
Issue de la société civile, Monique Barbut a défendu devant la Commission du développement durable sa ligne pour la politique énergétique française, qu'elle souhaite cohérente avec une "écologie du quotidien", combinant nucléaire et renouvelables. "En ce qui me ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer