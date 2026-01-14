 Aller au contenu principal
Lancement réussi d'un satellite de RTX pour la mission Pandora
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 16:31

RTX indique qu'un mini-satellite Saturn-200, développé par sa filiale Blue Canyon Technologies, a été lancé avec succès cette semaine en soutien à la mission Pandora de la NASA, un lancement portant à 87 le nombre total de vaisseaux lancés par Blue Canyon.

"La mission est conçue pour étudier les atmosphères des exoplanètes, ou des mondes au-delà de notre système solaire, ainsi que l'activité de leurs étoiles hôtes", explique le groupe d'aéronautique et de défense.

La mission Pandora vise à mener une étude approfondie d'au moins 20 planètes en observant des transits : des événements où une planète passe devant son étoile hôte, et lors desquels l'atmosphère de la planète absorbe et disperse des portions de la lumière des étoiles.

En analysant ces effets, les astronomes peuvent déterminer la composition atmosphérique de la planète et évaluer son potentiel à soutenir la vie. Pandora se concentrera sur la détection de planètes dont l'atmosphère est principalement composée d'hydrogène ou d'eau.

