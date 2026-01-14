Lancement réussi d'un satellite de RTX pour la mission Pandora
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 16:31
"La mission est conçue pour étudier les atmosphères des exoplanètes, ou des mondes au-delà de notre système solaire, ainsi que l'activité de leurs étoiles hôtes", explique le groupe d'aéronautique et de défense.
La mission Pandora vise à mener une étude approfondie d'au moins 20 planètes en observant des transits : des événements où une planète passe devant son étoile hôte, et lors desquels l'atmosphère de la planète absorbe et disperse des portions de la lumière des étoiles.
En analysant ces effets, les astronomes peuvent déterminer la composition atmosphérique de la planète et évaluer son potentiel à soutenir la vie. Pandora se concentrera sur la détection de planètes dont l'atmosphère est principalement composée d'hydrogène ou d'eau.
Valeurs associées
|196,135 USD
|NYSE
|+1,11%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont terminé majoritairement sans entrain mercredi, après la publication d'indicateurs économiques mitigés aux Etats-Unis, même si Londres et Paris ont atteint de nouveaux records en séance dans la matinée. Paris a cédé 0,19% et Francfort ... Lire la suite
-
Une délégation du Danemark et du Groenland est arrivée mercredi à la Maison Blanche pour une réunion à haute tension, après que Donald Trump a une nouvelle fois exprimé sa volonté d'acquérir le territoire arctique. La chaîne CNN a publié sur X les images du ministre ... Lire la suite
-
Une grue s'est effondrée mercredi sur un train de passagers en Thaïlande, un accident spectaculaire qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés, selon le dernier bilan des autorités locales. L'énorme grue était utilisée sur le chantier d'un vaste projet ... Lire la suite
-
Le constructeur aéronautique américain Boeing a conclu un accord amiable avec un ressortissant canadien qui le poursuivait après avoir perdu plusieurs proches dans le crash d'un 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines en 2019, a annoncé mercredi l'avocat du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer