LANCEMENT EN FRANCE DU PROJET DES FORGES DE GERZAT: LA SEULE USINE 4.0 DE PRODUCTION DE CORPS CREUX D’ALUMINIUM RECYCLÉ D'EUROPE CONTINENTALE





Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce le projet de construction d’une usine dernière génération, unique en Europe, pour la production de contenants de stockage haute pression en aluminium, dont une partie recyclée grâce au nouveau procédé développé par Europlasma Environmental Technologies en Chine.



Cette unité de production, installée à Cébazat (63), sera accompagnée d’un centre de R&D spécialisé dans la conception de nouveaux produits toujours plus légers et sécurisés afin de faciliter la logistique des gaziers et de réduire l’empreinte carbone du transport de gaz. Ce projet, très fortement soutenu par l’État français, la région Auvergne-Rhône-Alpes et Clermont Métropole s’inscrit dans le cadre du déploiement de la deuxième phase du plan stratégique d’Europlasma (communiqué du 16/04/2021).







Pourvoyeur de près de 200 nouveaux emplois à l’horizon 2028, cette usine ultra moderne, dont la livraison devrait intervenir en 2024, générera un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 M€ dès 2025 malgré des délais incompressibles d’homologation des produits manufacturés voisins de 12 mois. Le site devrait ensuite atteindre sa cadence optimale et générer 50 M€ de chiffre d’affaires annuel dès 2029 pour une marge d’EBITDA de 30% et un rendement net supérieur à 15%.