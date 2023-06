Lancement du Groupe Opalhe

(AOF) - Cinq professionnels expérimentés et reconnus du secteur Finance/Assurance ont lancé la semaine dernière le Groupe Opalhe . Ce dernier « a pour objectif de devenir un leader européen dans la création de solutions patrimoniales alliant finance responsable et performance et être une véritable référence de son écosystème, grâce au développement de son réseau de partenaires (CGP, banques privées, institutionnels, CIF, family office…) ».

Via sa plateforme digitale wealthech, Opalhe proposera un espace complet dédié pour accompagner les professionnels du patrimoine où ils pourront importer les informations de leurs clients, créer des portefeuilles ciblés, bénéficier d'un support pour respecter les obligations légales (lettre de mission, lettre d'adéquation, document LAB /TRACFIN, accès à la signature électronique, …), et automatiser différentes tâches (alerte, … ).

Les services proposés sur la plateforme sont accessibles sur abonnement via 3 offres : " ESG Manager ", "Opalhe Premium " et "Opalhe Expert ". " ESG Manager " est un outil de notation ESG, " destiné à faciliter le travail du professionnel en lui laissant plus de temps pour le conseil et l'accompagnement de ses clients ".

La plateforme ne prendra aucune commission sur la vente de produits.

Le groupe compte poursuivre son développement au deuxième semestre 2023 en diversifiant et complétant sa gamme de solutions notamment dans le secteur de l'immobilier, mais aussi en créant de nouveaux outils et en développant des partenariats en France et en Europe.