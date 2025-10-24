 Aller au contenu principal
Lancement du fonds diversifié ODDO BHF Global Navigator pour aider les investisseurs à naviguer dans des conditions de marché changeantes
information fournie par ODDO BHF AM 24/10/2025 à 15:34

ODDO BHF

ODDO BHF

ODDO BHF Asset Management lance ODDO BHF Global Navigator, un fonds diversifié géré de façon active et flexible, qui offre aux investisseurs l'accès à un portefeuille mondial à travers une solution innovante, investissant en organisme de placement collectif (OPC), en particulier en exchange traded funds (ETF).

Nicolas Chaput, Global CEO de ODDO BHF AM déclare : « Avec cette offre flexible mondiale, nous ouvrons aux investisseurs l'accès à l'ensemble des marchés, classes d'actifs, régions, secteurs, styles et tailles d'entreprises, grâce à une sélection active et rigoureuse d'OPC et notamment des ETF ».

La diversification du portefeuille, potentiel facteur de croissance à long terme, combinée à la transparence et à la cotation continue des ETF, en fait une solution efficace en termes de coûts pour les investisseurs à la recherche d'une exposition dynamique à l'ensemble des marchés financiers.

L'allocation du fonds est le reflet des convictions du comité d'investissement du Groupe et s'appuie sur l'expertise, de plus de trente ans, développée par la société de gestion. « ODDO BHF Global Navigator a été créé pour les investisseurs aussi bien particuliers qu'institutionnels recherchant à la fois adaptabilité et discipline », explique Laurent Denize, Global CIO de ODDO BHF AM. « Grâce à une analyse fine du contexte économique et géopolitique, il nous permet de réagir rapidement aux évolutions du marché, et ainsi de viser à saisir des opportunités de marché tout en maintenant une gestion active des risques . »

Le fonds sera principalement distribué dans plusieurs pays européens auprès de conseillers en gestion de patrimoine, de banques privées, de partenaires bancaires ou d'assurance, ou directement auprès d'investisseurs institutionnels.

Découvrez le communiqué en intégralité dans le PDF ci-dessous :

