Lancement de la boutique RH virtuelle Terra Nostra

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, poursuit son développement et la digitalisation de son offre avec le lancement de sa boutique RH virtuelle Terra Nostra regroupant en ligne l'ensemble de l'expertise et de l'offre en Ressources Humaines du Groupe.

Conformément à son plan de développement et après l'implantation de quatre boutiques RH de proximité Terra Nostra, Mare Nostrum renforce son offre avec une version virtuelle de son concept. Cette boutique RH en ligne permet aux candidats de disposer de conseils d'experts et d'un espace dédié accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24h.

Emploi, Recrutement, Formation, Travail Temporaire, Cooptation, Portage salarial & Mobilité professionnelle, Conseil & Entreprenariat, le site Terra Nostra propose aux candidats de retrouver l'ensemble des solutions RH du groupe Mare Nostrum.