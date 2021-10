Lancement de l’offre IR 2021 de Vatel Capital

Paris, le 13 octobre 2021 - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce le lancement de son offre IR 2021 permettant aux investisseurs de se positionner sur une gamme variée et complémentaire de placements sur lesquels l’équipe affiche une forte expertise et d’excellentes performances historiques.



Les différents supports d’investissements proposés par Vatel Capital dans le cadre de sa campagne IR ont pour sous-jacents des actifs solides (PME innovantes et rentables, fleurons de l’économie corse, économie ultramarine)