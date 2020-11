BRÉHAN, France, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Olmix informe ses actionnaires du lancement par Bioalg Holding, actionnaire majoritaire d'Olmix à hauteur de 95,02 % du capital, d'une offre volontaire de rachat (l'« Offre ») visant l'intégralité des 406 613 actions Olmix que Bioalg Holding ne détient pas à ce jour, soit environ 4,98 % du capital d'Olmix.

Il est rappelé que les actions de la société Olmix sont actuellement admises à la négociation sur le marché d'Euronext Access sous le code ISIN FR0010176115 (mnémonique MLOLM).

Dans le cadre de l'Offre, Bioalg Holding propose aux actionnaires minoritaires d'Olmix d'acquérir la totalité de leurs actions Olmix à un prix de 5,80 euros par action , du 16 novembre 2020 au 18 décembre 2020 (inclus). Ce prix correspond à la valeur de l'action Olmix retenue lors de l'opération de montée au capital d'Olmix par Bioalg Holding annoncée le 28 octobre 2020.

La cotation des actions Olmix sur Euronext Access a été suspendue le 23 octobre 2020 et le restera pendant toute la durée de l'Offre et jusqu'à la radiation des actions Olmix du marché Euronext Access.

L'intermédiaire en charge de la centralisation de l'Offre est CIC Market Solutions (Affilié Euroclear n°25), 6, avenue de Provence, 75009 Paris (France).

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions Olmix dans le cadre de l'Offre devront remettre à CIC Market Solutions ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d'investissement) selon qu'ils détiennent leurs actions en compte nominatif, pur ou administré, ou au porteur, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 18 décembre 2020 , jour de clôture de l'Offre.

Dans ce cadre, Bioalg Holding. Finances prendra à sa charge les frais de négociation des actionnaires vendeurs majorés de la TVA y afférente dans la limite de 20 € par dossier, ces montants s'entendant toutes taxes incluses, dès lors que les demandes de remboursement des frais mentionnés ci-dessus et la fourniture de leurs justificatifs seront adressées directement à CIC Market Solutions (Middle Office Emetteur) par les intermédiaires financiers dans un délai de 15 jours de négociation à compter de la clôture de l'Offre. Passé ce délai, le remboursement de ces frais ne sera plus effectué.

Les intermédiaires financiers devront transmettre les ordres de cession d'actions Olmix par instructions électroniques via le système d'Euroclear France (STREAM 6) par SWIFT MT565 ou Easyway au plus tard le 21 décembre 2021 avant 12 heures.

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 28 décembre 2020.

Dans la mesure où Bioalg Holding détient d'ores et déjà une participation supérieure à 90% du capital et des droits de vote d'Olmix, il sera demandé à l'issue de l'Offre, conformément aux dispositions de l'article 5.2 alinéa 4 des règles d'Euronext Access, la radiation des actions Olmix du marché Euronext Access.

Bioalg Holding attire l'attention des actionnaires d'Olmix sur l'absence totale de liquidité des actions Olmix à la suite de leur radiation du marché Euronext Access.

La note d'information relative à l'Offre, les derniers états financiers d'Olmix au 31 décembre 2019 ainsi que le rapport d'évaluation effectué par NG Finance justifiant le prix proposé peuvent être obtenus sans frais par les actionnaires d'Olmix auprès de :

Olmix ZA du Haut du Bois - 56580 Bréhan Email : delisting2020@olmix.fr Intermédiaire en charge de la centralisation CIC Market Solutions Middle Office Emetteur 6, avenue de Provence - 75009 Paris Tél. : +33 1 53 48 80 58 Email : centraldom@cic.fr

La note d'information et les derniers états financiers d'Olmix au 31 décembre 2019 sont par ailleurs disponibles sur le site internet d'Olmix.

À propos d'Olmix

Le Groupe Olmix est le spécialiste français des solutions alternatives grâce aux algues pour l'hygiène, la nutrition et la santé des plantes et des animaux. Il a été créé en 1995 à Bréhan par Hervé Balusson, au cœur de la Bretagne et depuis 20 ans, l'entreprise s'est affirmée comme un spécialiste mondial des biotechnologies marines et de la chimie verte.

Le Groupe Olmix emploie plus de 650 collaborateurs et s'appuie sur un réseau de 28 implantations à l'international qui couvre plus de 100 pays sur les 5 continents. La volonté de fournir des alternatives naturelles à base d'algues aux intrants chimiques et médicamenteux utilisés dans l'agriculture est à l'origine de la création du Groupe.

