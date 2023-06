Lancement d’une augmentation de capital de 20 M€ ouverte au public avec un délai de priorité pour les actionnaires existants

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) (la « Société »), annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital par voie d’offre au public avec un délai de priorité pour ses actionnaires existants (à titre irréductible uniquement) et d’une offre globale (l’ « Offre »), d’un montant initialement prévu de 20 M€. L’Offre pourra être portée à un montant maximum de 23 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.



Le document publié sur cette page contient des informations relatives à l’augmentation de capital de Claranova SE, qui fait l’objet (i) d’une offre au public en France, principalement destinée aux personnes physiques, et (ii) d’un placement global adressé aux investisseurs institutionnels comportant : (x) une offre en France auprès d’investisseurs qualifiés et (y) une offre internationale auprès d’investisseurs qualifiés dans certains pays, sauf aux Etats-Unis d’Amérique, au Japon, en Australie et au Canada.