Lancement d' un ETF sur la santé digitale

(NEWSManagers.com) - Global X ETFs a lancé sur le Nasdaq un ETF sur la télémédecine et la santé numérique, le Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) le 30 juillet. Il offre une exposition aux sociétés qui fournissent ou sont affiliés aux services médicaux numériques et la santé numérique. L' ETF suit l' indice Solactive Telemedicine & Digital Health, qui inclut des entreprises actives dans au moins un de ces quatre segments : la télémédecine, les analyses et données sur la santé, les appareils de santé connectés ou la digitalisation administrative.