Lamborghini affecté en 2025 par les droits de douane américains et son revirement sur les VE

Un logo de Lamborghini sur une voiture Lamborghini à Bruxelles

par Giulio Piovaccari

Lamborghini a fait état jeudi de ‌résultats 2025 en baisse malgré un chiffre d'affaires record, les droits de douane américains, les fluctuations monétaires et les charges liées ​à l'abandon par le constructeur italien de voitures de sport de son premier véhicule entièrement électrique (VE) ayant pesé sur ses résultats.

Le chiffre d'affaires de la marque de luxe détenue par Volkswagen a augmenté de 3,3% pour atteindre 3,2 milliards d'euros, les ​livraisons ayant atteint un record de 10.747 unités. Mais le résultat d'exploitation a reculé à 768 millions d'euros, contre 835 millions en 2024.

Les droits de douane ​américains ont pesé à la fois sur les ventes et les ⁠marges aux États-Unis, le plus grand marché de Lamborghini. Le constructeur automobile a augmenté ses prix l'année dernière, ‌mais pas suffisamment pour compenser les taux de droits de douane, a déclaré le PDG Stephan Winkelmann aux journalistes.

Lamborghini ne prévoit pas d'autres hausses de prix cette année "car nous ne pensons pas ​que cela aide le marché à l'heure actuelle", ‌a-t-il dit.

La marge sur le résultat d'exploitation est tombée à 24% en 2025, contre ⁠27% l'année précédente.

Lamborghini a amorti les pressions externes grâce à la maîtrise des coûts et à l'augmentation des ventes de véhicules plus onéreux, soutenue par sa voiture de sport Revuelto à 515.000 euros et par une demande accrue des clients pour ⁠la personnalisation de véhicules ‌à forte marge, a-t-elle indiqué. Presque tous les véhicules livrés en 2025 comportaient au moins un élément ⁠personnalisé, a-t-elle ajouté.

Stephan Winkelmann a déclaré qu'il était trop tôt pour fournir des prévisions pour 2026 en raison d'incertitudes, ‌notamment la guerre en cours au Moyen-Orient, qui perturbe l'approvisionnement en pétrole et la logistique et pourrait peser ⁠sur le marché des voitures de luxe à forte marge.

RETOUR EN ARRIÈRE SUR LES ⁠PROJETS ÉLECTRIQUES Au début de ‌l'année, Lamborghini a annulé son projet de voiture de sport électrique prévue pour 2030, invoquant une faible demande et des ​inquiétudes quant au retour sur investissement de ces projets coûteux.

"La réticence ‌vis-à-vis des véhicules électriques s'est considérablement accrue à l'échelle mondiale dans notre segment", a déclaré Stephan Winkelmann.

"De nombreux clients ont essayé les véhicules électriques, mais ​disons que leur expérience n'a pas tout à fait répondu à leurs attentes".

Il a précisé que Lamborghini continuait d'investir dans sa propre technologie de VE au cas où la demande évoluerait au cours de la prochaine décennie.

"Mais je ⁠ne vois pas cette tendance aujourd’hui, et je ne la vois pas non plus pour demain".

Son concurrent Ferrari dévoilera son premier VE en mai et 20% de sa gamme devrait être composée de véhicules entièrement électriques d’ici 2030.

Au lieu d’un VE, Lamborghini lancera un modèle hybride rechargeable en 2030, qui viendra s’ajouter à sa gamme existante de trois modèles entièrement hybrides. Le nouveau modèle, qui s’appellera Lanzador, sera une grande routière "2+2" places, a déclaré Stephen Winkelmann.

(Reportage Giulio Piovaccari, Mara Vîlcu pour la ​version française, édité par Augustin Turpin)