Lamb Weston nomme James Gray, cadre d'Ingredion, au poste de directeur financier

Le fournisseur de frites surgelées Lamb Weston LW.N a nommé mercredi James Gray comme son prochain directeur financier et a déclaré qu'il prendrait la relève de Bernadette Madarieta le 2 avril.

James Gray, qui est actuellement directeur financier du fournisseur d'ingrédients Ingredion INGR.N , a également travaillé pendant plus de dix ans chez PepsiCo, où il a occupé divers postes de direction financière.

La directrice financière sortante, Bernadette Madarieta, aidera James Gray à prendre ses fonctions à titre de conseillère intérimaire, a déclaré Lamb Weston.

La société a également nommé Jan Craps, un vétéran de l'industrie des boissons, au poste nouvellement créé de président exécutif, à compter du 6 février.

Au dernier trimestre, Lamb Weston a maintenu ses prévisions de ventes annuelles malgré des résultats trimestriels solides , signalant une demande modérée pour le reste de l'année fiscale.

Les actions de la société, qui fournit également des accompagnements de pommes de terre et des hors-d'œuvre à des chaînes de restauration rapide telles que McDonald's MCD.N et Yum Brands YUM.N , étaient en hausse de 1,2 % dans les premiers échanges.