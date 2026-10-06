Lamb Weston en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles

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(Actualités)

6 octobre - ** Les actions de Lamb Weston LW.N bondissent de 9,5 % à 48,81 dollars — elles s'apprêtent à connaître leur meilleure journée depuis juillet 2025, si cette hausse se confirme

** Le fournisseur de frites surgelées relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel , passant d'une prévision antérieure de stagnation à une hausse comprise entre 0 et 1 % à un taux à un chiffre faible

** La société table sur une demande résiliente, en particulier en Amérique du Nord, qui génère la majeure partie de son chiffre d’affaires

** Il relève ses prévisions de BPA ajusté pour l’exercice 2027, les portant de 2,95 $ à 3,25 $ à une fourchette comprise entre 3,05 $ et 3,35 $

** Le chiffre d’affaires du premier trimestre en Amérique du Nord progresse de 5 %

** LW a dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice ajusté pour le premier trimestre

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 6,4 % depuis le début de l’année