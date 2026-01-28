 Aller au contenu principal
Lam Research s'envole grâce à des prévisions trimestrielles optimistes
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 23:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements de semi-conducteurs Lam Research LRCX.O ont augmenté de 3 % à 246,86 $ dans les échanges prolongés ** La société prévoit un revenu trimestriel supérieur aux estimations, alors que les entreprises augmentent les commandes de ses outils de fabrication de puces

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait s'élever à 5,7 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars, contre 5,34 milliards de dollars estimés par les analystes (données compilées par LSEG)

** BPA ajusté de 1,35 $, plus ou moins 10 cents, par rapport à l'estimation des analystes de 1,20 $

** Chiffre d'affaires de 5,34 milliards de dollars au deuxième trimestre, supérieur aux estimations de 5,26 milliards de dollars

** Bénéfice par action ajusté trimestriel de 1,27 $, contre une estimation de 1,17 $

** L'action a été multipliée par plus de deux en 2025

