Lam Research recule alors que la pénurie de composants pèse sur ses perspectives de croissance pour l'exercice fiscal

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22 octobre - ** L'action du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Lam Research LRCX.O recule de 7,8 % à 240,59 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d’affaires et un bénéfice ajusté supérieurs aux attentes des analystes , selon les données compilées par LSEG, mais ces derniers expriment leurs inquiétudes quant à la pénurie de puces et d’autres outils nécessaires à la fabrication des produits de LRCX

** Les dépenses en équipements pour usines de fabrication de plaquettes (WFE) devraient s’élever à environ 150 milliards de dollars en 2026, avec une estimation préliminaire de plus de 200 milliards de dollars en 2027, la croissance étant freinée par les contraintes de la chaîne d’approvisionnement – a déclaré le directeur général Timothy Archer lors d’une conférence téléphonique

** Citigroup met en garde les investisseurs contre toute révision à la hausse des prévisions de croissance du WFE pour 2027/2028 en raison de pénuries de composants tels que les DRAM, les circuits imprimés et les aimants; l’établissement abaisse son objectif de cours de 450 à 435 dollars

** Les prévisions de croissance ont rapidement été revues à la hausse; il faudrait deux trimestres pour que la chaîne d’approvisionnement rattrape son retard, ce qui pourrait entraîner une stagnation des révisions de bénéfices de LAM avant une reprise à la hausse – TD Cowen

** Le titre a également été affecté par la vague de ventes qui a touché les valeurs du secteur des semi-conducteurs jeudi

** Néanmoins, 30 analystes attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure et 4 la note « conserver », avec un objectif de cours médian de 352,50 $ – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre a progressé de 50 %