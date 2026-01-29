Lam Research progresse grâce à des perspectives solides pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 janvier -
** Les actions du fabricant d'équipements de semi-conducteurs Lam Research LRCX.O augmentent de 5,2 % à 252,17 $ avant la cloche
** La société prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le 3e trimestre , alors que les entreprises augmentent leurs commandes d'outils de fabrication de puces
** La société prévoit un bénéfice ajusté de 1,35 $ par action pour le troisième trimestre, plus ou moins 10 cents, alors que les analystes s'attendent à un bénéfice de 1,20 $ par action
** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre devrait s'élever à 5,7 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions de dollars, contre des estimations de 5,34 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG
** Au moins quatre sociétés de courtage ont relevé leurs prévisions sur le titre suite aux résultats
** En moyenne, 32 analystes considèrent l'action comme un "achat"; leur PT médian est de 250 $, selon les données compilées par LSEG
** Lam a augmenté d'environ 137 % en 2025 et est en hausse d'environ 40 % depuis le début de l'année
