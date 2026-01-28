Lam Research prévoit des résultats trimestriels solides grâce à la demande d'outils de fabrication de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lam Research LRCX.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street , les entreprises ayant augmenté les commandes de ses outils de fabrication de puces .

Les actions de la société ont augmenté de 3,2 % dans les échanges prolongés à la suite des résultats.

La demande croissante d'applications d'IA avancées a stimulé les commandes de produits pour des entreprises telles que Lam Research, qui fabrique des machines et des dispositifs capables de fabriquer des semi-conducteurs puissants qui alimentent de telles applications.

La forte exposition de Lam à l'industrie des puces mémoire pourrait également l'aider à bénéficier de l'essor de la demande de mémoire à large bande passante, car l'infrastructure de l'IA nécessite des quantités massives de données pour traiter les applications d'apprentissage automatique.

"À l'aube de 2026, notre portefeuille de produits et de services en expansion facilite la transition du marché vers des dispositifs et des emballages tridimensionnels plus petits et plus complexes", a déclaré le directeur général Tim Archer.

Les actions de l'entreprise ont plus que doublé l'année dernière, car elle a surfé sur la vague de l'IA, tandis que les investisseurs parient sur ses perspectives à long terme en tant que fournisseur clé de l'industrie très lucrative des semi-conducteurs.

Lam a prévu un chiffre d'affaires de 5,7 milliards de dollars pour le troisième trimestre , plus ou moins 300 millions de dollars, par rapport aux estimations de 5,34 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a prévu un bénéfice ajusté de 1,35 $ par action pour le troisième trimestre, plus ou moins 10 cents, alors que les analystes s'attendent à un bénéfice de 1,20 $ par action.

Pour le deuxième trimestre, ses revenus se sont élevés à 5,34 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,26 milliards de dollars.

Lam a gagné 1,27 $ par action sur une base ajustée au cours du trimestre, par rapport aux estimations d'un bénéfice de 1,17 $ par action.