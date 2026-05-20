Lam Research ouvre un laboratoire en Autriche pour faire progresser le conditionnement des puces et réduire les coûts

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Lam Research LRCX.O a ouvert un laboratoire de recherche à Salzbourg, en Autriche, afin de faire progresser une technologie d'encapsulation de puces qui promet d'augmenter la densité des puces et de réduire les coûts, alors que l'entreprise cherche à tirer parti de la forte demande en processeurs liée à l'intelligence artificielle.

Le fournisseur américain d'outils de fabrication de puces a déclaré mercredi que le site de Salzbourg se concentrera sur l'encapsulation au niveau des panneaux, qui remplace les plaquettes de silicium circulaires traditionnelles de l'industrie des semi-conducteurs par des panneaux carrés.

Les plaquettes rondes génèrent du gaspillage de matière au niveau des bords incurvés, où il est impossible de découper des puces complètes. Les panneaux carrés permettent d'éliminer cet espace perdu, ce qui permet aux fabricants de produire davantage de puces par surface à un coût unitaire moindre — un avantage crucial alors que l'IA entraîne une pénurie de puces.

Le besoin croissant de puces plus complexes et plus puissantes a alimenté une forte hausse de la demande en équipements de fabrication de plaquettes, des outils sophistiqués et coûteux fournis par des entreprises telles que Lam, Applied Materials AMAT.O , la société néerlandaise ASML

ASML.AS et KLA Corp KLAC.O .

Parmi les clients de Lam figurent Samsung Electronics

005930.KS et le premier fabricant mondial de puces sous contrat, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW .

La société a déclaré que ce nouveau site de R&D s'appuie sur l'expertise de Semsysco GmbH, une entreprise de matériel pour puces électroniques basée à Salzbourg, fondée en 2012 et rachetée par Lam Research en 2022.

Le site de Salzbourg est le premier laboratoire de traitement humide de Lam dédié aux panneaux, qui utilise des produits chimiques liquides pour nettoyer et préparer les matériaux semi-conducteurs, a précisé l'entreprise.

“Ce nouveau campus, un laboratoire de pointe dédié au traitement au niveau des panneaux, comble parfaitement le fossé entre la recherche et le développement et la production”, a déclaré Karoline Edtstadler, gouverneure de Salzbourg, dans un communiqué.