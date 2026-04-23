Lam Research en hausse après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions du fabricant d'équipements pour puces Lam Research LRCX.O sont en hausse de 1,3 % à 269 $ avant le marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le T4 supérieur aux estimations, citant une forte demande pour ses outils de fabrication de puces utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs avancés pour l'intelligence artificielle

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 6,60 milliards de dollars au 4ème trimestre, plus ou moins 400 millions de dollars, bien au-dessus de l'estimation des analystes de 6,09 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté de 1,65 $ plus ou moins 15 cents, supérieur aux prévisions des analystes (1,45 $/shr)

** La société affiche également un chiffre d'affaires de 5,84 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 5,78 milliards de dollars; un BPA ajusté de 1,47 $, également supérieur aux estimations de 1,36 $/shr

** A la dernière clôture, l'action LRCX a progressé de 55,1% depuis le début de l'année