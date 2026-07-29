Lam Research dépasse les attentes et anticipe une croissance soutenue grâce à l'IA

Lam Research a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions de chiffre d'affaires nettement meilleures que prévu pour le trimestre en cours. Le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs bénéficie de la forte demande liée aux investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

Lam Research prévoit un chiffre d'affaires de 8,10 milliards de dollars, avec une marge de variation de plus ou moins 400 millions de dollars, pour son premier trimestre, contre un consensus de 7,09 milliards de dollars. Le groupe anticipe également un bénéfice ajusté de 2,15 dollars par action, supérieur aux 1,83 dollar attendus par les analystes. A la suite de cette publication, l'action progresse d'environ 5% dans les échanges après la clôture de Wall Street.

Le groupe profite de la hausse des investissements des géants technologiques dans les infrastructures d'intelligence artificielle, qui stimule la demande de puces de dernière génération et des équipements nécessaires à leur fabrication. Lam Research fournit notamment des systèmes de dépôt, de gravure et de nettoyage indispensables à la production de semi-conducteurs avancés, utilisés par des clients majeurs comme TSMC et Samsung Electronics.

Au quatrième trimestre, clos le 28 juin, Lam Research a enregistré un chiffre d'affaires de 6,72 milliards de dollars, supérieur aux attentes du marché de 6,67 milliards. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 1,82 dollar, contre un consensus de 1,68 dollar, confirmant la solidité de la demande pour ses équipements dans un contexte d'expansion des capacités de production dédiées à l'intelligence artificielle.