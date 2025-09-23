 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 910,45
+1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lam Research chute après que KeyBanc a rétrogradé l'action à "pondération sectorielle"
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions de la société d'équipement de fabrication de puces Lam Research LRCX.O ont baissé de 1,7 % à 130 $ avant le marché

** KeyBanc rétrograde l'action de "surpondération" à "pondération sectorielle"

** La société de courtage reconnaît l'exposition croissante de l'entreprise à la technologie de pointe des puces et à l'amélioration du cycle de la mémoire, mais affirme que les prix élevés prendront du temps à générer une nouvelle demande avant que les fabricants de puces ne commencent à acheter de l'équipement

** Les investisseurs sont optimistes quant à la position de LCRX sur les marchés de la mémoire, mais cela n'a pas été soutenu par une augmentation des attentes du consensus ou de la capacité bénéficiaire réelle de la société, de sorte que la durabilité du prix de l'action est "à risque" - KeyBanc

** La société de courtage augmente le prix cible de son homologue Applied Materials AMAT.O à 220 $, contre 200 $ auparavant

** 24 des 32 courtiers évaluent l'action LRCX à "acheter" ou plus, huit à "conserver"; le prix cible médian est de 115 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action LRCX a augmenté de 83% depuis le début de l'année, surpassant l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX qui a augmenté de 27,1%

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
200,5200 USD NASDAQ 0,00%
LAM RESEARCH
132,2000 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank