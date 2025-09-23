Lam Research chute après que KeyBanc a rétrogradé l'action à "pondération sectorielle"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions de la société d'équipement de fabrication de puces Lam Research LRCX.O ont baissé de 1,7 % à 130 $ avant le marché

** KeyBanc rétrograde l'action de "surpondération" à "pondération sectorielle"

** La société de courtage reconnaît l'exposition croissante de l'entreprise à la technologie de pointe des puces et à l'amélioration du cycle de la mémoire, mais affirme que les prix élevés prendront du temps à générer une nouvelle demande avant que les fabricants de puces ne commencent à acheter de l'équipement

** Les investisseurs sont optimistes quant à la position de LCRX sur les marchés de la mémoire, mais cela n'a pas été soutenu par une augmentation des attentes du consensus ou de la capacité bénéficiaire réelle de la société, de sorte que la durabilité du prix de l'action est "à risque" - KeyBanc

** La société de courtage augmente le prix cible de son homologue Applied Materials AMAT.O à 220 $, contre 200 $ auparavant

** 24 des 32 courtiers évaluent l'action LRCX à "acheter" ou plus, huit à "conserver"; le prix cible médian est de 115 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action LRCX a augmenté de 83% depuis le début de l'année, surpassant l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX qui a augmenté de 27,1%