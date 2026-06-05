Lakefront Biotherapeutics et Gilead Sciences finalisent une acquisition

Le Néerlandais et l'Américain ont annoncé la finalisation de l'acquisition d'Ouros Medicines, visant à faire progresser les thérapies par "engagers" de lymphocytes T pour traiter les maladies auto-immunes. Les "engagers" sont des molécules thérapeutiques conçues pour recruter et diriger les lymphocytes T vers une cible précise.

L'opération permet d'ajouter le Gamgertamig actuellement en phase clinique au portefeuille de Gilead Sciences, et constituera le fondement du pipeline de développement clinique de Lakefront Biotherapeutics. Ce produit présente un potentiel d'induire un contrôle durable de la maladie dans les affections orphelines graves médiées par anticorps, notamment l'anémie hémolytique auto-immune (AHAI) et la thrombocytopénie immunitaire (PTI).

Le Gamgertamig a reçu la désignation "Fast Track" des autorités sanitaires américaines et de médicament orphelin pour le traitement de l'AHAI et de la PTI. Il devrait entrer en étude d'enregistrement dès 2027.

Pour Gilead Sciences, cette opération s'inscrit dans une stratégie à long terme visant à investir dans une science différenciée et à accélérer le développement de thérapies répondant à des besoins médicaux insatisfaits majeurs.

Selon les termes de l'accord, Gilead Sciences a acquis la totalité des actions en circulation d'Ouros Medicines pour un montant de 1,675 milliard de dollars, auquel pourront s'ajouter jusqu'à 500 millions de dollars de paiements d'étapes conditionnels. Lakefront et Gilead partageront à parts égales le paiement initial, sous réserve des ajustements d'usage, ainsi que les paiements d'étapes conditionnels.

Au niveau opérationnel, Lakefront est responsable des études cliniques de phase 1 et 2 en cours et futures du Gamegertamig, tandis que Gilead dirigera les études d'enregistrement et de phase ultérieure.