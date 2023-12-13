Lagardere-Yannick Bolloré a intégré le conseil d'administration

Lagardere SA LAGA.PA :
* YANNICK BOLLORÉ A INTÉGRÉ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LAGARDÈRE SA
* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LAGARDÈRE SA A DÉCIDÉ, À L'UNANIMITÉ, DE COOPTER MONSIEUR YANNICK BOLLORÉ EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR DE LAGARDÈRE SA
* LA COOPTATION DE YANNICK BOLLORÉ, EFFECTIVE DEPUIS LE 8 DÉCEMBRE
2023, SERA SOUMISE À LA RATIFICATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 AVRIL 2024
* RENÉ RICOL A SOUHAITÉ REMETTRE SA DÉMISSION SUITE À LA FINALISATION DU RAPPROCHEMENT ENTRE LES GROUPES LAGARDÈRE ET VIVENDI
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(Rédaction de Gdansk)
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