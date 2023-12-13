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Lagardere-Yannick Bolloré a intégré le conseil d'administration
information fournie par Reuters13/12/2023 à 07:59

Lagardere SA LAGA.PA :

* YANNICK BOLLORÉ A INTÉGRÉ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LAGARDÈRE SA

* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LAGARDÈRE SA A DÉCIDÉ, À L'UNANIMITÉ, DE COOPTER MONSIEUR YANNICK BOLLORÉ EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR DE LAGARDÈRE SA

* LA COOPTATION DE YANNICK BOLLORÉ, EFFECTIVE DEPUIS LE 8 DÉCEMBRE

2023, SERA SOUMISE À LA RATIFICATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 AVRIL 2024

* RENÉ RICOL A SOUHAITÉ REMETTRE SA DÉMISSION SUITE À LA FINALISATION DU RAPPROCHEMENT ENTRE LES GROUPES LAGARDÈRE ET VIVENDI

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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