Lagardère: vente de Paris Match à LVMH finalisée

(CercleFinance.com) - Lagardère et LVMH annoncent la finalisation de la vente de Paris Match qui rejoint le groupe de luxe, transaction réalisée aux conditions précédemment annoncées, 'ouvrant une nouvelle page dans l'histoire' de l'hebdomadaire créé en mars 1949.



'En rejoignant les rangs des maisons prestigieuses du groupe LVMH, Paris Match bénéficiera d'une plateforme solide pour innover et poursuivre son développement et sa diversification, s'agissant tant du print que du digital', expliquent-ils.



Cette nouvelle maison sera présidée par Jean-Jacques Guiony, directeur financier du groupe LVMH. Pierre-Emmanuel Ferrand devient quant à lui directeur général de Paris Match et Jérôme Béglé demeure à la tête de la rédaction.





