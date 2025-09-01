Lagardère: une nouvelle Directrice Adjointe des Relations Investisseurs
À ce titre, elle assurera également les activités de communication financière de Louis Hachette Group.
Elle compte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la finance.
Nathalie Pellet a débuté sa carrière en 1998 chez PwC avant de rejoindre le groupe Vivendi en qualité de Responsable du Reporting Financier Externe au sein du Département Consolidation en 2007.
Depuis 2017, elle occupait les fonctions de Responsable des Relations Investisseurs de Vivendi SE.
Valeurs associées
|20,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,98%
