Lagardère Travel Retail:remporte un appel d'offres Duty Free information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - Lagardère Travel Retail annonce avoir remporter un important appel d'offres Duty Free à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol. Ce contrat couvre l'ensemble des opérations Duty Free à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, quatrième plus grand hub aérien d'Europe.



Dans le cadre de cet accord, Lagardère Travel Retail acquerrait 70 % de la société qui exploitera ces activités, le solde (30 %) sera détenu par l'aéroport d'Amsterdam Schiphol.



Ce partenariat comprend les principales catégories du Duty Free clés telles que les parfums et cosmétiques, les vins et alcools, le tabac et la confiserie.



Dag Rasmussen, Président-Directeur Général de Lagardère Travel Retail, a déclaré : ' Ce partenariat consolidera la position de Lagardère Travel Retail en tant qu'acteur majeur du Duty Free sur le marché européen.'





