Lagardère salue la dynamique du JDD dont la diffusion progresse de 10% en un an
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 16:00
De son côté, JDNews confirme son succès : lancé il y a un an, sa diffusion atteint 147 091 exemplaires par semaine. Le titre devient ainsi le 1er news magazine en France en vente au numéro.
Enfin, JDMag, lancé en mars 2025, complète l'offre dominicale avec un contenu féminin et lifestyle. Au total, l'écosystème éditorial du JDD réunit 5 millions de lecteurs chaque mois, en papier et numérique.
Laurence Ferrari, présidente de la marque Le Journal du Dimanche, déclare que 'la presse écrite, qui incarne la liberté, l'exigence et l'accessibilité, trouve ses lecteurs et les fidélise'.
Valeurs associées
|20,350 EUR
|Euronext Paris
|-0,97%
A lire aussi
-
La Bourse de New York avance jeudi, anticipant avec optimisme des baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed) après la publication d'un indice d'inflation sans grande surprise, sur fond de dégradation du marché de l'emploi aux Etats-Unis. Vers 14H05 GMT, le Dow ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les chiffres de l'inflation d'août n'ayant pas remis en cause les paris d'une baisse des taux de la part de la banque centrale américaine la semaine prochaine malgré une hausse plus forte que prévu des prix à la consommation ... Lire la suite
-
Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu joue le contraste de styles avec François Bayrou, plaidant pour la "sobriété" face à un prédécesseur volontiers prolixe, ce qui lui permet de ne pas s'avancer sur le fond du compromis qu'il doit bâtir. A son arrivée ... Lire la suite
-
New York commémore jeudi les attentats du 11-Septembre 2001, un anniversaire grave et habituellement consensuel marqué cette année par la fratricide campagne qui oppose plusieurs démocrates pour la mairie. A Ground Zero, là où se dressaient autrefois les tours ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer