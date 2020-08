Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère refuse de convoquer une assemblée générale exceptionnelle Reuters • 31/08/2020 à 20:22









PARIS, 31 août (Reuters) - Le conseil de surveillance de Lagardère LAGA.PA a rejeté la demande de convocation d'une assemblée générale exceptionnelle émanant d'Amber Capital et de Vivendi, annonce lundi le groupe dans un communiqué. "Il a considéré que les conditions juridiques ne sont pas réunies pour déroger au calendrier social connu de tous les actionnaires. Il a rappelé qu'il est garant de l'intérêt social du groupe, de son indépendance et de son intégrité. À ce titre, il doit le préserver dans un contexte particulier, où l'un des actionnaires ayant fait la demande est en concurrence directe avec Lagardère Publishing", explique-t-il. "Cependant, en accord avec la gérance, le conseil de surveillance a décidé d'ouvrir un dialogue actionnarial constructif et apaisé", ajoute Lagardère. (Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris +1.03% VIVENDI Euronext Paris -0.75%