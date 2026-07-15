 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lagardère : rechute sous 19,60 EUR, support oblique CT invalidé
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 17:05

Suite à l'apparition d'un double sommet "en pince" sous 20,35 EUR, Lagardère rechute sous 19,60 EUR : le support oblique court terme est invalidé, le support des 19,4 EUR l'est également et le prochain se dessine vers 18,7/18,5 EUR (le MM50, MM100 et MM200 convergent dans cette zone).

Valeurs associées

LAGARDERE SA
19,3000 EUR Euronext Paris -2,92%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
26,68 -5,39%
CAC 40
8 382,43 +0,19%
Pétrole Brent
83,99 -1,35%
VUSION
121 -8,26%
STELLANTIS
5,173 +3,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank