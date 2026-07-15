Lagardère : rechute sous 19,60 EUR, support oblique CT invalidé

Suite à l'apparition d'un double sommet "en pince" sous 20,35 EUR, Lagardère rechute sous 19,60 EUR : le support oblique court terme est invalidé, le support des 19,4 EUR l'est également et le prochain se dessine vers 18,7/18,5 EUR (le MM50, MM100 et MM200 convergent dans cette zone).
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