Lagardère réalise un chiffre d'affaires de 6 899 MEUR sur neuf mois (+4,4%)
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 07:49

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2025 s'établit à 6 899 MEUR, en progression de +4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s'élève à +3,9 %, tirée par les deux principales activités.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 s'établit à 2 548 MEUR, soit une croissance de +5,4 % par rapport au troisième trimestre 2024. En données comparables, la croissance s'élève également à +5,4 %, portée notamment par la croissance de Lagardère Publishing (+6,6 %) et de Lagardère Travel Retail (+5,0 %) alors que Lagardère Live est en léger repli (-2,0 %).

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Lagardère Publishing s'établit à 811 MEUR, soit une progression de 5,9 % en données publiées et de 6,6 % en données comparables.

Le chiffre d'affaires de Lagardère Travel Retail s'établit à 1 695 MEUR, soit une progression de +6,2 % en données publiées et +5,0% en données comparables, portée par toutes ses zones géographiques (à l'exception de l'Asie du Nord), et le démarrage des activités Duty Free à l'aéroport d'Auckland. En excluant l'Asie du Nord, le chiffre d'affaires progresse de 7 %.

Au 3e trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Lagardère Live s'établit à 42 MEUR, soit une évolution de -25,0 % en données publiées et -2,0% en données comparables. L'écart entre les données publiées et comparables est lié à la cession de Paris Match (octobre 2024).


