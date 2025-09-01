Lagardère nomme une directrice adjointe des relations investisseurs

(AOF) - Lagardère SA a annoncé la nomination de Nathalie Pellet au poste de directrice adjointe des relations investisseurs au sein de la direction de la trésorerie, du financement et des relations Investisseurs du groupe Lagardère à compter du 1er septembre 2025. À ce titre, elle assurera également les activités de communication financière de Louis Hachette Group. Depuis 2017, elle occupait les fonctions de responsable des relations investisseurs de Vivendi SE.
