Lagardère: le JDD lance un supplément féminin, le JDMag information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - Lagardère fait savoir qu'à compter du 2 mars, le Journal du Dimanche enrichira son offre de contenu avec Le JDMag, un supplément féminin qui accompagnera le journal chaque dimanche.



Dans le prolongement des pages plaisir du JDD, ce nouveau magazine est lancé sous l'impulsion de Laurence Ferrari, Présidente de la marque Le Journal du Dimanche.



'Mode, beauté, culture, art de vivre, conso et bien-être : 44 pages pour s'évader, (se) découvrir et se faire plaisir' assure la société.





