Lagardère : la cession de "Paris Match" au groupe LVMH sur la bonne voie

Ce projet de cession serait par ailleurs soumis à l'approbation des autorités de concurrence compétentes et pourrait être réalisé, le cas échéant, fin septembre 2024.

(AOF) - Le conseil d’administration de Lagardère autorise la signature d’un protocole d’accord préliminaire et la poursuite des négociations exclusives avec LVMH en vue d’une cession du titre Paris Match, indique un communiqué du groupe Lagardère. Sous réserve de la finalisation des négociations, la cession serait réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 120 millions d'euros. L'éventuelle signature des accords définitifs pourrait intervenir fin juillet 2024.

