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Lagardère : 'gap' sous 19,67E, rechute de -7,5% vers 18,3E
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 15:38

Lagardère rechute de -7,5% vers 18,3E (support moyen terme): la correction sous-sommitale fait apparaître un "gap" de rupture sous 19,67E qui se solde par l'effacement de tous les gain depuis le 2 avril.
Le prochain point d'appui se situerait vers 18E, ex-résistance du 23 au 31 mars.

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LAGARDERE SA
18,7000 EUR Euronext Paris -5,84%
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