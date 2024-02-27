Lagardere fait état d'un bénéfice net annuel à €240.5 Mln

Lagardere SA LAGA.PA :
* RÉSULTATS ANNUELS - EXERCICE 2023
* LE GROUPE ENREGISTRE UNE FORTE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D’AFFAIRES (+14,0%) ET UN RÉSOP EN HAUSSE DE 82 M€ PAR RAPPORT À 2022
* RÉSULTATS 2023: BÉNÉFICE NET À 240,5 M€ ET PROPOSITION DE DIVIDENDE À 1,30€
* LE RÉSULTAT AVANT CHARGES FINANCIÈRES ET IMPÔTS (RACFI) S’ÉTABLIT À 434 M€ EN 2023, CONTRE EUR 320 MLN EN 2022
* LE RÉSULTAT NET AJUSTÉ – PART DU GROUPE RESSORT À 252 M€, CONTRE 265 M€ EN 2022.
* À FIN DÉCEMBRE 2023, LE FREE CASH-FLOW DU GROUPE HORS VARIATION DE BFR SE SITUE À 275 M€, CONTRE 294 M€ EN 2022
* L’ENDETTEMENT NET EST EN HAUSSE À 2 099 M€ AU 31 DÉCEMBRE 2023, PAR RAPPORT À UN MONTANT DE 1 713 M€ AU 31 DÉCEMBRE 2022,
* LA PROPOSITION DE DIVIDENDE ORDINAIRE EST DE 0,65 € PAR ACTION
* PERSPECTIVES: DEMEURE CONFIANT DANS SA CAPACITÉ À MAINTENIR UN NIVEAU ÉLEVÉ DE RÉSULTATS, GRÂCE AU DYNAMISME ET À LA RÉACTIVITÉ DE SES ÉQUIPES,
* PERSPECTIVES 2024: LAGARDÈRE PUBLISHING DEVRAIT MAINTENIR DES PERFORMANCES SIMILAIRES À CELLES DE 2023
* PERSPECTIVES 2024: LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL DISPOSE D'UN POTENTIEL DE CROISSANCE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE SA RENTABILITÉ
* LAGARDÈRE SA A REÇU UNE OFFRE D’ACHAT CONCERNANT LE TITRE PARIS MATCH ÉMANANT DU GROUPE LVMH
* DANS SA SÉANCE DU 27 FÉVRIER 2024, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A DÉCIDÉ D’ENTAMER DES DISCUSSIONS EXCLUSIVES AVEC CE DERNIER
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA
(Rédaction de Gdansk)
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