Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère estime avoir une liquidité suffisante pour 2020, dividende supprimé Reuters • 30/04/2020 à 08:30









30 avril (Reuters) - * LAGARDÈRE SCA - CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 1,36 MDS VERSUS EUR 1,52 MDS IL Y A UN AN * LAGARDERE SCA - LE GROUPE MET EN ŒUVRE DES ACTIONS CORRECTRICES FORTES POUR LIMITER LES EFFETS DE LA CRISE * LAGARDERE SCA -LAGARDÈRE PUBLISHING EST EN CROISSANCE AUX ÉTATS-UNIS * LAGARDERE SCA -BONNE RÉSISTANCE DE LAGARDÈRE AU PREMIER TRIMESTRE 2020 * LAGARDERE SCA -LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL ENREGISTRE UNE BAISSE DE - 18% EN DONNÉES COMPARABLES * LAGARDERE - ?SUR LE 1ER TRIMESTRE 2020, LE GROUPE A CONNU UNE DÉTÉRIORATION PROGRESSIVE DE SON ACTIVITÉ À MESURE QUE LA PANDÉMIE DE COVID-19 S'EST PROPAGÉE * LAGARDERE - ?SUR LE MOIS D'AVRIL 2020, ANTICIPE UNE BAISSE DU CA PAR RAPPORT À AVRIL 2019 DE L'ORDRE DE - 45 % POUR LAGARDÈRE PUBLISHING, - 90 % POUR LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL ET - 40 % POUR LES AUTRES ACTIVITÉS * LAGARDERE - ?SUPPRESSION DE LA PROPOSITION DE DIVIDENDE PAYABLE EN 2020 AU TITRE DE L'EXERCICE 2019 APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ PAR LE CONSEIL DE SURVEILLANCE À L'INITIATIVE D'ARNAUD LAGARDÈRE * LAGARDERE - ?RÉDUCTION DE 20% DE LA RÉMUNÉRATION DU COMITÉ EXÉCUTIF, À L'INITIATIVE DE SES MEMBRES, JUSQU'À L'ÉTÉ ET AU-DELÀ SI LA SITUATION SE PROLONGE * LAGARDERE - ?N'EST PAS EN MESURE À DATE D'ÉVALUER DE MANIÈRE PRÉCISE ET FIABLE LES IMPACTS DE CETTE CRISE EN TERMES DE BAISSE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE SON RÉSULTAT OPÉRATIONNEL * LAGARDERE - ?AU 31 MARS 2020, LE GROUPE BÉNÉFICIE D'UNE LIQUIDITÉ DE 1 940 M€, COMPOSÉE D'UNE TRÉSORERIE DE 690 M€ ET D'UNE LIGNE DE CRÉDIT RENOUVELABLE DE 1 250 M€ DISPONIBLE * LAGARDERE - ?ESTIME AVOIR UNE LIQUIDITÉ SUFFISANTE POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2020 Texte original sur Eikon .... Pour plus de détails, cliquez sur [ ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris -1.13%