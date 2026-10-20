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Lagardère décline le magazine ELLE au Maroc
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 16:39

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Lagardère (-0,43%) annonce le lancement de ELLE Maroc, 51e édition internationale de sa marque média féminine, publiée sous licence par le groupe Geomedia.

Avec cette nouvelle implantation, ELLE est désormais présente dans 48 pays et poursuit son expansion sur le continent africain.

Disponible en kiosque dès octobre 2026, ELLE Maroc paraîtra quatre fois par an, avec des éditions consacrées à la mode, au mariage, à la beauté et au luxe, ainsi qu'un numéro spécial dédié aux voyages. L'offre sera complétée dès novembre par le lancement de ELLE MEN et ELLE

Décoration, à raison de deux numéros annuels chacun. A partir de 2027, l'ensemble représentera neuf publications par an, auxquelles s'ajoutera un spécial Voyages.

Egalement déployée sur Internet et les réseaux sociaux, cette nouvelle édition s'appuiera sur une rédaction locale pour mettre en valeur la création marocaine, les talents du pays et les évolutions de la société, tout en conservant le positionnement international de la marque.

Le groupe entend par ailleurs développer des événements et des rencontres autour de ELLE Maroc afin de renforcer les liens avec son lectorat et d'accroître la visibilité de la marque dans le pays.

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LAGARDERE SA
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