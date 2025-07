Lagardère: décès de la directrice financière information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 09:53









(Zonebourse.com) - Lagardère fait part, avec une profonde tristesse, de la disparition de sa directrice financière Sophie Stabile, après plusieurs années de lutte contre la maladie, ses dirigeants présentant leurs condoléances à sa famille et à tous ses proches.



'Entrée chez Lagardère en pleine crise du Covid-19, Sophie Stabile avait accompli un travail remarquable pour contribuer au rebond du groupe', rend hommage Arnaud Lagardère, le PDG du groupe d'édition et de médias.



'Elle avait également su fédérer ses équipes autour de projets ambitieux d'optimisation de la performance financière et opérationnelle. Mes pensées et celles des collaborateurs du groupe vont à sa famille et ses proches dans cette épreuve si douloureuse', poursuit-il.





