Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagardère-CA du groupe en retrait de -38,3 % Au T3 2020 Reuters • 05/11/2020 à 08:05









5 novembre (Reuters) - LAGARDERE SCA LAGA.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE À 1 188 MEUR , EN RETRAIT DE - 38,3 % AU T3 2020 * AU 30 SEPTEMBRE 2020, LE GROUPE BÉNÉFICIE D'UNE LIQUIDITÉ DE 1 387 MEUR * LE GROUPE CONFIRME L'ANNULATION DE LA GUIDANCE DE RÉSOP COMMUNIQUÉE LE 27 FÉVRIER 2020 ET SUSPENDUE DE MANIÈRE INDÉTERMINÉE LE 25 MARS 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur LAGA.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées LAGARDERE Euronext Paris 0.00%