 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Laetitia Villedieu nommée DRH du groupe ADP
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 10:45

Le gestionnaire aéroportuaire renforce son équipe dirigeante avec l'arrivée d'une experte des ressources humaines issue de grands groupes internationaux.

Le Groupe ADP annonce la nomination de Laetitia Villedieu, 54 ans, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, membre du Comité Exécutif.
Elle dispose d'une expérience étendue dans les ressources humaines acquise au sein de grands groupes tels que Manpower, l'Institut de Gestion Sociale, l'Institut de la Reconnaissance et le groupe EDF.

Depuis 2023, elle occupait le poste de Directrice des Ressources Humaines d'EDF Renouvelables, entité regroupant plus de 5 000 salariés dans 25 pays, avec un périmètre couvrant les ressources humaines, l'immobilier et la santé-sécurité.

Laetitia Villedieu est titulaire d'une maîtrise d'ethnologie et diplômée de NEOMA Business School Rouen.

ADP cède 2,2% ce matin dans un contexte géopolitique extrêmement dégradé.

Valeurs associées

ADP
110,8000 EUR Euronext Paris -3,32%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank