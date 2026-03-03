Laetitia Villedieu nommée DRH du groupe ADP
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 10:45
Le Groupe ADP annonce la nomination de Laetitia Villedieu, 54 ans, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, membre du Comité Exécutif.
Elle dispose d'une expérience étendue dans les ressources humaines acquise au sein de grands groupes tels que Manpower, l'Institut de Gestion Sociale, l'Institut de la Reconnaissance et le groupe EDF.
Depuis 2023, elle occupait le poste de Directrice des Ressources Humaines d'EDF Renouvelables, entité regroupant plus de 5 000 salariés dans 25 pays, avec un périmètre couvrant les ressources humaines, l'immobilier et la santé-sécurité.
Laetitia Villedieu est titulaire d'une maîtrise d'ethnologie et diplômée de NEOMA Business School Rouen.
ADP cède 2,2% ce matin dans un contexte géopolitique extrêmement dégradé.
Valeurs associées
|110,8000 EUR
|Euronext Paris
|-3,32%
A lire aussi
-
Après une "très bonne année" 2025, le groupe de haute technologie Thales croit en un cycle favorable "long d'une génération", porté par la hausse des budgets militaires, a fortiori dans un contexte où vient d'éclater la guerre au Moyen-Orient, qui "crédibilise" ... Lire la suite
-
Dissuasion nucléaire française : une "surmarche" budgétaire pour financer l'augmentation du nombre de tête, selon Catherine Vautrin
La dissuasion nucléaire représente actuellement "13% du budget de la défense", qui s'élève en tout à 57,1 milliards d'euros en 2026. La ministre des Armées, Catherine Vautrin a précisé mardi 3 mars le financement de l'augmentation du nombre de têtes nucléaires ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
La cour d'appel de Versailles a rendu mardi matin un avis "partiellement favorable" concernant l'extradition de Madiambal Diagne, patron de presse sénégalais, critique du pouvoir de son pays. "La cour a émis ce jour un avis partiellement favorable sur la demande ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer