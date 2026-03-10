Laekna atteint un pic à 6 semaines grâce aux résultats positifs de l'étude sur les médicaments pour le contrôle du poids

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions de Laekna Inc 2105.HK , développeur de thérapies contre le cancer, les maladies du foie et l'obésité, ont bondi de 11,6% à 15,1 HK$, leur plus haut niveau depuis le 26 janvier

** L'action est en voie de réaliser sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 5 mars; elle est en hausse pour la cinquième séance consécutive ** Laekna indique qu'elle collabore avec Eli Lilly LLY.N et qu'elle a achevé une étude de phase I à dose unique ascendante de LAE102 aux Etats-Unis , qui a montré des tendances encourageantes en matière d'augmentation de la masse maigre et de réduction de la masse grasse, avec un profil de sécurité bien toléré

** Le LAE102 est un médicament candidat prometteur pour obtenir un contrôle du poids de qualité

** Le groupe est en discussion active avec des partenaires potentiels afin d'accélérer le développement et la commercialisation du LAE102 à l'échelle mondiale

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 5,8 %, l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO a augmenté de 4,1 %